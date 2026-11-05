"Buy" per Tamburi

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Grande giornata per l' azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , tra i componenti del FTSE Italia Star , che mette a segno un rialzo dell'1,90%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 9,12 Euro, con stop loss posto a quota 8,64 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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