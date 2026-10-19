Tamburi accelera il buyback, nuovi acquisti per 1,95 milioni di euro

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan complessivamente 218.820 azioni ordinarie nel periodo compreso tra il 12 e il 16 ottobre 2026, nell'ambito del programma di buyback. Gli acquisti sono stati effettuati al prezzo medio ponderato di 8,9210 euro, per un controvalore complessivo di 1.952.103,35 euro, per il tramite dell'intermediario Equita Sim.



Al 16 ottobre 2026 la società deteneva 24.473.081 azioni proprie, corrispondenti al 13,273% del capitale sociale.







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