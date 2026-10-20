TIP, Angelini sale al 15,76% dei diritti di voto grazie al voto maggiorato

(Teleborsa) - Thea Paola Angelini, attraverso Angelini Investments, ha superato la soglia del 15% dei diritti di voto di Tamburi Investment Partners (TIP). È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 15 ottobre 2026, che rettifica una precedente notifica del 13 ottobre.



I diritti di voto sono saliti al 15,76% dall'8,56% della precedente comunicazione. L'aumento non deriva da acquisti di azioni, ma dalla maturazione della maggiorazione del voto, divenuta efficace il 7 ottobre 2026: le 19.537.137 azioni detenute esprimono ora 39.074.274 diritti di voto, il doppio, su un totale di 247.869.868. La partecipazione è detenuta interamente in azioni, senza posizioni in strumenti finanziari.



Le azioni sono intestate ad Angelini Investments, al vertice della cui catena di controllo si trova Thea Paola Angelini, attraverso Angelini Finanziaria, Angelini Partecipazioni e Angelini Holding.



Avendo superato anche la soglia del 10%, Angelini ha presentato la dichiarazione delle intenzioni prevista dalla normativa. Nel documento si precisa che l'operazione non ha comportato alcun esborso, trattandosi di un effetto della maggiorazione del voto, e che Angelini non ha agito di concerto con altri soggetti. Il gruppo dichiara di non avere intenzione di acquisire il controllo di TIP, pur riservandosi di esercitare i propri diritti di azionista, di non essere parte di patti parasociali e di non voler proporre l'integrazione o la revoca degli organi di amministrazione o di controllo della società.

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