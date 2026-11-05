Edgelab, Algebris Investments (Ireland) azzera la partecipazione

(Teleborsa) - EdgeLab , PMI innovativa specializzata nella progettazione e nello sviluppo di veicoli autonomi sottomarini e tecnologie marine avanzate, rende noto che ieri 4 novembre il socio Algebris Investments (Ireland) ha comunicato di aver ceduto 185.000 azioni ordinarie della società, azzerando così la propria quota.



L'azionariato vede pertanto Planasia Holding con il 65% del capitale, KSSL al 25% e il flottante al 10%.









(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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