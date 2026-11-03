Infranity (Generali Investments), nuovo finanziamento ad Ares per investimento in Plenitude

(Teleborsa) - Infranity, società di investimento leader specializzata nelle infrastrutture essenziali e parte di Generali Investments, rinnova il sostegno ai fondi Alternative Credit di Ares nell'ambito dell'investimento in Plenitude attraverso un ulteriore finanziamento (di cui non sono stati forniti i dettagli finanziari). Infranity ha inizialmente sostenuto l'acquisizione da parte di Ares di una partecipazione del 20% in Plenitude nel 2025 e ha successivamente fornito diversi finanziamenti in merito alla partecipazione di Ares al recente aumento di capitale di Plenitude.



"Attraverso il sostegno ad Ares nell'investimento in Plenitude, siamo orgogliosi di rafforzare il posizionamento di Infranity come investitore di lungo periodo nelle infrastrutture, contribuendo alla transizione energetica in Europa - ha detto Marie Dowlatyari, Investment Director di Infranity - Questa operazione sottolinea il nostro impegno a favore di progetti trasformativi in grado di accelerare il passaggio verso un'energia sostenibile. Riflette inoltre la nostra strategia di sostenere aziende ad alta intensità di capitale e con attività essenziali, in linea con la nostra visione di lungo termine".

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