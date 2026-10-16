De' Longhi, perfezionato l'incremento della partecipazione all'88% nella divisione professionale

(Teleborsa) - De' Longhi , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha perfezionato l'operazione di acquisto dell'intera partecipazione detenuta da DLI Limited nella divisione professionale incrementando la partecipazione di controllo all'88,02% del capitale sociale, rispetto al precedente 61,56%. L'operazione si è perfezionata mediante pagamento del corrispettivo pari a 662,5 milioni di euro da De' Longhi Benelux II S.à r.l. a DLI Limited, la sottoscrizione della documentazione contrattuale ed il trasferimento della partecipazione.

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