Fideuram Direct, Favero: "Sfida è aiutare giovani a costruire il proprio patrimonio"

(Teleborsa) - "La sfida dell’industria finanziaria non è più soltanto gestire e valorizzare il patrimonio di chi già lo possiede, ma aiutare le nuove generazioni a costruirlo". Così Andrea Favero, responsabile di Fideuram Direct, intervenendo allo Starting Finance Investment Meeting (SFIM), nel corso dell'incontro dal titolo “Giovani, digitale e futuro: costruire ricchezza nell’era di Fideuram Direct”.



"In una società in cui si vive sempre più a lungo, - ha sottolineato Favero - diventa fondamentale iniziare presto a pianificare il proprio futuro, anche partendo da piccoli risparmi. Siamo abituati a dire che il tempo è denaro, ma è vero anche il contrario: il denaro che investiamo è tempo che compriamo. Per questo, investire con continuità e con un orizzonte di lungo periodo significa creare le condizioni per affrontare con maggiore serenità le diverse fasi della vita".



"Come Fideuram Direct vogliamo accompagnare questo percorso, rendendo i mercati finanziari sempre più accessibili attraverso strumenti digitali, soluzioni di investimento e consulenza personalizzata. Perché costruire il proprio patrimonio deve diventare un obiettivo concreto, alla portata delle nuove generazioni", ha concluso.











Condividi

```