Banca Mediolanum, a settembre 1,07 miliardi di raccolta totale e 675 milioni in risparmio gestito

3 miliardi di raccolta gestita nel terzo trimestre 2026

(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha registrato il suo "miglior settembre di sempre" con una raccolta netta totale di 1,07 miliardi di euro, portando il complessivo da inizio anno a 9,52 miliardi. Ammonta a 3 miliardi la raccolta gestita nel terzo trimestre 2026.



Il risparmio gestito si è attestato a 675 milioni e 7,24 miliardi da inizio anno mentre i nuovi finanziamenti erogati sono stati pari a 396 milioni e 3,16 miliardi da inizio anno.



I Premi polizze protezione ammontano a 23 milioni e 197 milioni da inizio anno.



Il commento dell'AD

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta: "Settembre chiude un trimestre record che porta la raccolta netta dei primi nove mesi a oltre 9,52 miliardi di euro, con 7,24 miliardi destinati al risparmio gestito, il 10% in più dello scorso anno. Sono risultati che ci rendono particolarmente soddisfatti non soltanto per i volumi, ma soprattutto per la loro qualità. Continua infatti a crescere nella raccolta gestita la componente ricorrente, che aiuta i clienti a investire con gradualità e costanza. È proprio mantenendo una prospettiva di lungo periodo che emergono le domande che contano davvero: come gestire e valorizzare il proprio patrimonio, come prepararsi a una vita sempre più lunga, come costruire un’adeguata previdenza integrativa e come proteggere sé stessi e la propria famiglia. Su questi temi siamo particolarmente attivi e i nostri Family Banker svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i clienti a individuare le risposte più adatte alle loro esigenze attraverso una consulenza attenta e personalizzata".

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