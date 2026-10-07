Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank

(Teleborsa) - Rosso per la banca tedesca , che sta segnando un calo del 2,30%.



Lo scenario su base settimanale di Commerzbank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo della banca d'affari ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 39,67 Euro. Supporto a 38,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 40,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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