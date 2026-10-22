Francoforte: giornata depressa per Lanxess

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimica tedesca , che passa di mano con un calo del 2,31%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri evidenzia un declino dei corsi verso area 11,74 Euro con prima area di resistenza vista a 11,96. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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