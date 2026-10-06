Milano 10:42
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Francoforte: rosso per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Lanxess
Si muove verso il basso la compagnia chimica tedesca, con una flessione del 2,00%.
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