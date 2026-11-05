ICOP, Alantra pone target price "under review" e accoglie con favore il passo indietro su Trevi

(Teleborsa) - Alantra
ha messo "under review" il target price
su ICOP
dopo che il CEO Piero Petrucco ha confermato che il gruppo non presenterà ulteriori offerte per Trevi
, ritirandosi di fatto dalla contesa per l'acquisizione che lo vedeva contrapposto a Webuild
. Il management ritiene che un ulteriore incremento del prezzo dell'offerta non sarebbe più giustificabile dal punto di vista economico né nell'interesse degli azionisti.
ICOP si concentrerà sul proprio piano industriale autonomo
, che punta
a raggiungere ricavi pari a 1 miliardo di euro entro il 2029-30, con un margine EBITDA del 19-20%, a fronte di ricavi pro-forma per l'esercizio 2025 pari a 503 milioni di euro. Il piano - che non include Trevi né ulteriori espansioni geografiche - è sostenuto da un portafoglio ordini di 1,5 miliardi di euro, che copre già oltre il 75% delle attività previste per l'esercizio 2027.
"Accogliamo con favore la decisione del management
di ritirarsi - commentano gli analisti di Alantra - A nostro avviso, l'aggregazione tra ICOP e Trevi presentava una logica industriale più solida rispetto all'integrazione di Trevi all'interno di Webuild: essa avrebbe infatti unito due realtà altamente specializzate, dando vita a un operatore indipendente e competitivo a livello internazionale nell'ingegneria del sottosuolo, con significative sinergie operative e commerciali".
"Tuttavia, la logica industriale deve essere sempre supportata da una rigorosa disciplina finanziaria - viene sottolineato - L'offerta iniziale di ICOP valutava Trevi a 4,9 volte l'EV/EBITDA stimato per l'esercizio 2026. Nonostante un incremento del 24% nel rapporto di concambio, il successivo calo del prezzo delle azioni ICOP ha ridotto il multiplo implicito a 4,7x (ai prezzi di chiusura di ieri), rispetto al 5,7x espresso dall'offerta in contanti di Webuild, pari a 5,165 euro per azione. Per pareggiare l'offerta di Webuild, sarebbe stato necessario aumentare del 32% il numero di azioni ICOP offerte, determinando una diluizione sostanzialmente maggiore per gli azionisti
. Sebbene la valutazione di Webuild non appaia particolarmente onerosa in termini assoluti, un ulteriore incremento del corrispettivo offerto per ICOP avrebbe rischiato di erodere la potenziale creazione di valore, trasferendo di fatto una quota crescente delle sinergie attese agli azionisti di Trevi".
Alantra ritiene che le prospettive di crescita di ICOP, su base autonoma, rimangano interessanti, sostenute da una solida visibilità del portafoglio ordini, dall'espansione internazionale e da ulteriori opportunità di M&A. Sebbene l'acquisizione di Trevi avrebbe accelerato le ambizioni strategiche del gruppo, la tesi di investimento di fondo rimane "pienamente valida"
.