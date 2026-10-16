OPA Trevi, Webuild rinuncia ad alcune condizioni di efficacia

(Teleborsa) - Webuild , colosso italiano dell'ingegneria e delle infrastrutture ha reso noto la rinuncia a condizioni di efficacia dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Trevi , concorrente rispetto all'offerta pubblica di scambio (OPS) promossa da ICOP .



In particolare, Webuild modifica come segue la condizione di efficacia di cui al Par. A.1., lett. (b) del documento d'offerta: "entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, nessuna Autorità competente, inclusi organi giurisdizionali, emetta provvedimenti tali da precludere la possibilità per l'offerente e/o Trevi, di realizzare l'Offerta, fermo restando quanto previsto sub (a); vengono quindi eliminate le parole "limitare o rendere più onerosa" dopo precludere.



Inoltre, rinuncia integralmente alla condizione di efficacia di cui al Par. A.1., lett. (c) del documento d'offerta, ovvero "tra la Data del Documento d'Offerta e la Data di Pagamento, mancato verificarsi di fatti, eventi o circostanze che impediscano all'Offerente di dare corso all'Offerta in conformità alle Autorizzazioni e alle previsioni in esse contenute".



A seguito delle modifiche, poiché l'offerta - a differenza dell'offerta ICOP - non è subordinata alle decisioni dei finanziatori di Trevi, gli azionisti che aderiscono hanno una più rapida e chiara prospettiva di perfezionamento dell'operazione e di incasso del corrispettivo in contanti. Residuano infatti, unicamente, la condizione del raggiungimento della soglia del 50%+1 dei diritti di voto, dell'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari di legge e dell'assenza di eventi straordinari o di misure difensive da parte di Trevi.

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