Milano 13:07
51.198 +0,33%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:07
10.901 +0,67%
Francoforte 13:07
26.622 +0,70%

Invito all'acquisto per Coca Cola

Finanza
Invito all'acquisto per Coca Cola
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Bene il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, tra i componenti del Dow Jones, con un rialzo dell'1,05%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Coca Cola è da comprare ai prezzi attuali pari a 95,8 USD con stop loss individuato a quota 92 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```