Invito all'acquisto per Coca Cola

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Bene il gigante americano della bevanda più famosa al mondo , tra i componenti del Dow Jones , con un rialzo dell'1,05%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Coca Cola è da comprare ai prezzi attuali pari a 95,8 USD con stop loss individuato a quota 92 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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