Invito all'acquisto per Coca Cola
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Bene il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, tra i componenti del Dow Jones, con un rialzo dell'1,05%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Coca Cola è da comprare ai prezzi attuali pari a 95,8 USD con stop loss individuato a quota 92 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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