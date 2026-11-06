Acquisto per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Vigoroso rialzo per la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,51%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 87,25 sterline, con stop loss individuato a quota 82,27 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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