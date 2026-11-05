Leonardo, Aurilio: nessun impatto negativo dalle elezioni USA sulla spesa per la Difesa

(Teleborsa) - Leonardo
non prevede ripercussioni negative sulla spesa per la Difesa negli Stati Uniti in seguito alle ultime elezioni per il rinnovo del Congresso. Il gruppo si attende infatti che il budget americano destinato al comparto rimanga sostenuto.
Lo ha dichiarato il CFO di Leonardo, Giuseppe Aurilio
, durante la conference call con gli analisti finanziari sui risultati dei primi nove mesi
del 2026, rispondendo a una domanda sulle possibili conseguenze del voto americano per gli stanziamenti destinati alla Difesa.
"Ci aspettiamo che il budget USA per la Difesa rimanga sostenuto. Non vediamo nessun particolare impatto negativo dall'esito delle elezioni negli Stati Uniti", ha affermato Aurilio.
Leonardo è presente sul mercato statunitense attraverso la controllata Leonardo DRS.