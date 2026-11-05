Leonardo, Aurilio: su Aerostrutture avanti con partnership e piano standalone

(Teleborsa) - Leonardo
sta portando avanti il confronto con un potenziale partner mediorientale per una joint venture
nel settore delle aerostrutture, ma parallelamente lavora anche a un piano autonomo per la divisione. La situazione sarà aggiornata in occasione della presentazione del nuovo piano industriale 2027-2031, prevista a marzo.
Lo ha indicato il direttore finanziario di Leonardo, Giuseppe Aurilio
, rispondendo alle domande degli analisti finanziari durante la presentazione dei risultati dei primi nove mesi
del 2026.Partnership condizionata dalla situazione geopolitica
Per quanto riguarda la possibile partnership, il confronto resta aperto, ma risente del contesto geopolitico. "E' in corso una discussione con un potenziale partner, che chiaramente risente dell'attuale situazione geopolitica", in particolare sullo svolgimento di attività nel Paese del partner, ha spiegato Aurilio.
Il gruppo sta comunque lavorando parallelamente a un piano autonomo per la divisione. "Stiamo lavorando parallelamente a un piano autonomo, che rappresenta un elemento fondamentale in entrambi gli scenari, cioè a prescindere dal fatto che la partnership si concretizzi o meno è indispensabile partire da un business plan solido", ha aggiunto il manager.Aggiornamento con il nuovo piano industriale
La società fornirà un aggiornamento sul percorso in occasione della presentazione del nuovo piano industriale. "Forniremo un aggiornamento in merito in occasione della presentazione del nuovo piano industriale", ha detto Aurilio.
Il piano per le aerostrutture rappresenta una tappa fondamentale del nuovo piano industriale. Le perdite della divisione, legate anche alle difficoltà attraversate negli ultimi anni da clienti come Boeing, sono in diminuzione e la situazione sta diventando più gestibile. "Le perdite, legate alle difficoltà avute negli ultimi anni da clienti come Boeing, stanno diminuendo. Questo rende la questione aerostrutture più gestibile, ma naturalmente è qualcosa che vogliamo risolvere, quindi farà parte del nostro piano industriale", ha sottolineato il CFO.