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Londra: movimento negativo per Computacenter

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Computacenter
Ribasso composto e controllato per il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.
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