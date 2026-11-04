Milano 14:36
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Londra 14:36
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Londra: performance negativa per Computacenter

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Computacenter
Ribasso composto e controllato per il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.
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