Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Auto Trader Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Auto Trader Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,409 sterline con primo supporto visto a 5,351. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,315.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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