New York: in forte denaro CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,78%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CF Industries Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per CF Industries Holdings , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 115,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 123,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 111,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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