Milano 11:18
49.347 -1,25%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:18
10.410 -0,46%
Francoforte 11:18
24.879 -0,90%

Londra: perdite consistenti per Standard Life

Migliori e peggiori, In breve
Londra: perdite consistenti per Standard Life
Scende sul mercato il gruppo di risparmio previdenziale e pensioni, che soffre con un calo del 4,70%.
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