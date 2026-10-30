Milano 12:11
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Nasdaq 29-ott
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Dow Jones 29-ott
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Londra 12:11
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Francoforte: perdite consistenti per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: perdite consistenti per Infineon
Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in perdita del 3,89% sui valori precedenti.
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