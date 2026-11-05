New York: risultato positivo per Costco Wholesale

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gestore di una serie di catene di ipermercati , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Costco Wholesale più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Costco Wholesale mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.078,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.058. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.099,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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