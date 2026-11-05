Rialzo in agguato per Costco Wholesale
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Protagonista il gestore di una serie di catene di ipermercati, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un rialzo del 2,67%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Costco Wholesale ai prezzi attuali pari a 1.046,5 USD, con stop loss individuato in area 998,9 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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