FOPE, vendite primi dieci mesi a 102,5 milioni di euro (+40%)

(Teleborsa) - FOPE , azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che le vendite di prodotto al 31 ottobre 2026, a livello consolidato, si attestano a 102,5 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto al 31 ottobre 2025 (73,3 milioni di euro).



"Il risultato dei primi dieci mesi del 2026 conferma il positivo trend di crescita dei volumi di vendita registrato nel primo semestre dell'anno - ha commentato l'AD Diego Nardin - Il backlog degli ordini confermati al 31 ottobre, in aumento rispetto alla medesima data del 2025, sarà in parte evaso nei primi mesi del 2027, assicurando un buon livello di portafoglio per l'inizio del nuovo anno e progressione delle consegne. Per l'esercizio 2026 si stima un risultato economico positivo. Il risultato di ottobre, mese particolarmente significativo per il modello di business, conferma tali previsioni e, di conseguenza, le aspettative sopra indicate".

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