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OPA Iveco, adesioni all'89,88% nel quarto giorno di riapertura

Finanza
OPA Iveco, adesioni all'89,88% nel quarto giorno di riapertura
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco, risulta che oggi 5 novembre, quarto giorno di riapertura dei termini, sono state presentate 4.015.018 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono il 89,8788%, considerando la riapertura dei termini e il periodo di offerta.

La riapertura dei termini avviene il 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.
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