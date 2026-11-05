Open Fiber, completata a Giussago rete FTTH: oltre 1.200 civici collegati

(Teleborsa) - Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione della rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) nel Comune di Giussago (PV). La nuova infrastruttura raggiunge oltre 1.200 civici e mette a disposizione di cittadini, professionisti e imprese la connettività più avanzata attualmente disponibile sul mercato.



L’infrastruttura è stata realizzata nell’ambito del “Piano Italia a 1 Giga”: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone?non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s.



La rete di Open Fiber a Giussago si estende per oltre 50 km e per il 50,7% è stata costruita riutilizzando cavidotti e infrastrutture esistenti, riducendo al minimo gli scavi e l’impatto sul territorio. La fibra FTTH raggiunge direttamente l’interno degli edifici, garantendo stabilità, sicurezza e velocità lungo tutta la tratta.



“L’intervento di Open Fiber rappresenta una svolta epocale per il nostro Comune, vista la possibilità di mettere a disposizione dei nostri cittadini e delle nostre imprese una connettività veloce e stabile per il lavoro e anche per il tempo libero – afferma il Primo Cittadino Albino Suardi. Non nascondiamo le difficoltà operative incontrate durante il cantiere, ma con profonda determinazione e grazie al coordinamento di Open Fiber siamo riusciti a completare l’opera in progetto, rendendo di fatto il nostro Comune più moderno e al passo con i tempi.”



Così il Field Manager di Open Fiber Luca di Guida: “L’arrivo della rete FTTH a Giussago è il frutto di un lavoro condiviso con l’Amministrazione comunale. La disponibilità di un’infrastruttura in fibra ottica FTTH di ultima generazione rappresenta un investimento strategico per il territorio: significa offrire a famiglie, professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni gli strumenti necessari per cogliere le opportunità della trasformazione digitale. Open Fiber in tutta Italia lavora per garantire ai piccoli comuni e alla popolazione locale la stessa velocità di connessione ad internet presente nelle grandi città del Paese.”

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