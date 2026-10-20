Open Fiber, accelerare migrazione a fibra FTTH: nuovo incentivo dedicato a operatori

Coinvolti oltre 1.600 comuni dei Piani BUL e Italia a 1 Giga per un bacino di 3,1 milioni di unità immobiliari

(Teleborsa) - Accelerare la migrazione verso la fibra ottica FTTH e favorire una sempre maggiore diffusione delle reti di nuova generazione: è l’obiettivo della nuova iniziativa di Open Fiber rivolta agli operatori partner nei territori interessati dai Piani Banda Ultra Larga e Italia a 1 Giga.



La misura coinvolge 1.663 comuni, per un totale di circa 3,1 milioni di unità immobiliari, e prevede un incentivo minimo di 120 euro per ogni cliente migrato dagli operatori da altre tecnologie meno performanti, alla rete FTTH di Open Fiber, che porta la fibra ottica direttamente fino all’interno degli edifici. L’iniziativa riguarda gli ordini inviati tra il 12 ottobre e il 31 dicembre.



L’incentivo è finalizzato a supportare le campagne di migrazioni tecnologiche degli operatori e conferma l’impegno di Open Fiber nel promuovere la digitalizzazione del Paese e la riduzione del digital divide, affiancando alla realizzazione delle infrastrutture tecnologiche di ultima generazione interventi finalizzati a favorirne una sempre più ampia adozione. Un percorso che vede gli operatori partner svolgere un ruolo centrale nel rendere disponibili a cittadini e imprese servizi di connettività ad alte prestazioni.





“Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore impulso alla diffusione della fibra FTTH, rafforzando la collaborazione con gli operatori nostri partner e favorendo la migrazione dei clienti verso le reti di nuova generazione – dichiara Stefano Mazzitelli, Direttore Commerciale di Open Fiber –. La disponibilità di infrastrutture digitali moderne e performanti rappresenta un fattore determinante per la competitività e lo sviluppo dei territori. Per questo al nostro impegno nella realizzazione della rete affianchiamo iniziative capaci di sostenerne l’adozione e di accelerare il progressivo superamento delle tecnologie meno performanti, contribuendo concretamente alla trasformazione digitale del Paese”.



La nuova iniziativa - spiega la nota - si inserisce in un più ampio insieme di attività messe in campo da Open Fiber per favorire l’utilizzo delle infrastrutture FTTH e sostenere la domanda di connettività. In questa direzione vanno anche i progetti rivolti direttamente ai clienti finali, tra cui le campagne voucher, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza e diffusione della fibra ottica fino a casa. Open Fiber ha già inquadrato queste iniziative nell’ambito della collaborazione con gli operatori per sostenere l’adozione della FTTH e la digitalizzazione dei territori.

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