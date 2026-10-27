Open Fiber porta la fibra ultraveloce in 15 comuni del Molise

(Teleborsa) - Open Fiber porta la fibra ottica in Molise, dove l'azienda ha collegato 15 comuni alla rete ultraveloce. Da oggi, famiglie, professionisti e imprese potranno accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato e fruire di un voucher da 100 euro offerto dall’iniziativa "La fibra che ti premia".



La scelta della connessione e il premio

Tutti gli utenti residenziali che fino al 31 dicembre 2026 attiveranno una connessione in fibra ottica tramite uno degli operatori partner di Open Fiber avranno diritto ad un voucher del valore di 100 euro, che potrà essere anche convertito in un Buono Regalo Amazon.it, in una gift card MediaWorld o in buoni carburante Enilive o Q8 oppure, tra le novità di questa edizione, in buoni spesa Coop e Conad. Il termine ultimo per presentare la richiesta del premio è fissato al 31 gennaio 2027.



Per partecipare occorrerà inizialmente verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito di Open Fiber, scegliere un operatore partner e procedere con l’attivazione della linea in fibra ottica. Una volta completata l’installazione, si potrà fare domanda del voucher compilando l’apposito form. È importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo con il codice sulla borchia ottica, necessario per validare la partecipazione all’iniziativa.



Un'infrastruttura strategica

La rete ultraveloce di Open Fiber raggiunge 19mila unità immobiliari nei 15 comuni collegati con tecnologia FTTH (Fiber To The Home), portando la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici e garantendo una velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo.

"Con la disponibilità della fibra ottica FTTH e con iniziative come ‘La fibra che ti premia’, vogliamo accompagnare cittadini e famiglie nel passaggio verso una connettività più moderna e performante, riducendo concretamente il divario digitale nei territori", spiega Mattia Rossoni, regional manager di Open Fiber.



Una rete scalabile a prova di futuro

La nuova rete assicurerà numerosi i servizi tecnologici ad altissima capacità: oltre alla navigazione internet ultravelocissima, con latenze ridotte e connessioni stabili anche in presenza di molti dispositivi collegati, l’infrastruttura abilita lo smart working e le videoconferenze, lo streaming di contenuti in HD e 4K/8K, gaming online e altri servizi di intrattenimento, servizi cloud e digitalizzazione delle imprese, telemedicina e servizi sanitari digitali, accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione, applicazioni IoT e domotica. Grazie alla tecnologia FTTH, Open Fiber mette a disposizione un’infrastruttura scalabile e a prova di futuro, in grado di sostenere l’innovazione digitale dei territori nel lungo periodo.

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