Orientamento rialzista per Cardinal Health

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Prepotente rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici , parte dell' S&P-500 , che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,55% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le azioni di Cardinal Health , su questi prezzi fissati a 261,9 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 55,32 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```