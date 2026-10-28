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Invito all'acquisto per Cardinal Health

Finanza
Invito all'acquisto per Cardinal Health
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Chiusura negativa per il distributore di prodotti farmaceutici, componente dell'S&P-500, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,02%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 246,4 USD, con stop loss individuato a quota 55,32 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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