Acquisto per Cardinal Health
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Vigoroso rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici, tra i titoli dell'indice S&P-500, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,41%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Cardinal Health presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 253,7 USD, con stop loss individuato in area 55,32 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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