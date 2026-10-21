Orientamento rialzista per Cardinal Health

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Prepotente rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici , parte dell' S&P-500 , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,94% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 257,6 USD, con stop loss calcolato a quota 55,32 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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