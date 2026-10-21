Milano 13:14
49.345 +0,56%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
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Londra 13:14
10.740 +0,07%
Francoforte 13:14
25.499 +0,77%

Orientamento rialzista per Cardinal Health

Finanza
Orientamento rialzista per Cardinal Health
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Prepotente rialzo per il distributore di prodotti farmaceutici, parte dell'S&P-500, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,94% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 257,6 USD, con stop loss calcolato a quota 55,32 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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