Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
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Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Petrolio a 88,03 dollari alle 08:30

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Petrolio a 88,03 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 88,03 dollari per barile alle 08:30.
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