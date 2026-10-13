Tenaris, via libera Ue all'acquisizione di Artrom

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo della rumena Artrom Steel Tubes da parte di Tenaris , società con sede in Lussemburgo. L'operazione riguarda principalmente la produzione di tubi in acciaio.



Secondo Bruxelles, la transazione non solleva problemi di concorrenza, perché nei mercati in cui le parti sono attive continueranno a operare concorrenti credibili a fornire i clienti. L'operazione è stata esaminata con la procedura ordinaria di revisione.

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