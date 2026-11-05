Piazza Affari: andamento sostenuto per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che avanza bene del 2,12%.



La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,265 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,219. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,196.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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