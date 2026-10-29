Indicazioni rialziste per Technogym

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Seduta decisamente positiva per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , parte del FTSE Italia Mid Cap , che ha terminato in rialzo dell'8,03%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 13,72 Euro, Technogym è molto appetibile con stop loss impostato a quota 12,19 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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