Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Rialzo in agguato per PUMA

Finanza
Rialzo in agguato per PUMA
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Protagonista il produttore tedesco di abbigliamento sportivo, tra i titoli dell'indice MDAX, che chiude la seduta con un rialzo del 3,79%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 23 Euro, con stop loss posto a quota 21,42, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```