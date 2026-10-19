Milano 11:56
49.140 -1,44%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
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Londra 11:56
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Rialzo in agguato per Kingfisher

Finanza
Rialzo in agguato per Kingfisher
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Protagonista il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un rialzo del 2,86%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 3,488 sterline, con stop loss posto a quota 3,254 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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