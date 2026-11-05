Seco e Peridio, intesa per portare Avocado OS sulle piattaforme Qualcomm Dragonwing per robotica e Physical AI

(Teleborsa) - Seco e Peridio, creatrice di Avocado OS, hanno annunciato una collaborazione per rendere disponibile Avocado OS sull'intero portafoglio di soluzioni Seco basate sulle piattaforme Qualcomm Dragonwing. Avocado OS offre ai clienti una distribuzione Linux "pronta per la produzione fin dal primo kit di sviluppo", con un focus specifico su robotica e Physical AI, per passare dal prototipo alla produzione su scala senza sviluppare e mantenere un proprio sistema operativo.



I clienti che sceglieranno hardware Seco con Avocado OS avranno un supporto preferenziale e coordinato di entrambe le società su hardware, Bsp e sistema operativo, "minimizzando i rischi di integrazione e accelerando il time-to-market". I team che hanno già adottato Avocado OS come standard potranno portare il proprio stack software sulle piattaforme Seco "in modo semplice, rapido e affidabile".



"Seco e Peridio condividono la stessa visione: offrire ai clienti tutto ciò di cui hanno bisogno per sviluppare e scalare prodotti di Physical AI", ha dichiarato Dario Freddi, chief strategy officer e managing director Usa di Seco. "Con Avocado OS ampliamo le possibilità di scelta per gli sviluppatori, fornendo e supportando una delle distribuzioni Linux in più rapida crescita sul mercato, focalizzata sui casi d'uso della Physical AI. Ciò rafforza ulteriormente il nostro impegno verso un ecosistema aperto incentrato sui nostri System on Module."



"I team di robotica non portano sul mercato una sola scheda, ma un'intera matrice di schede", ha dichiarato Bill Brock, ceo di Peridio. "Seco ha costruito questa matrice su Dragonwing, da Smarc a Com-Hpc, da Qcs6490 a Iq10. Avocado OS consente a un team di definire il proprio sistema una sola volta e di portarlo su tutta questa gamma, dal kit di sviluppo alla flotta, con Seco e Peridio entrambe a garanzia del Bsp".





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