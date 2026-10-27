L'indice delle società High Tech italiane chiude in alto (+5,95%), guizzo positivo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il comparto tecnologico a Milano, che non si discosta molto dal buon andamento dell'indice tecnologico dell'Area Euro e che guadagna 9.715,8 punti, a quota 172.909,6.
L'indice EURO STOXX Technology intanto guadagna 14 punti, dopo un inizio di seduta a quota 1.443.
Nel listino principale, protagonista STMicroelectronics, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 7,11%.
Punta con decisione al rialzo la performance di Technoprobe, con una variazione percentuale del 3,36%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, bene Sesa, con un rialzo del 2,95%.
Seduta positiva per Reply, che avanza bene e porta a casa un +1,93%.
Modesto recupero sui valori precedenti per TXT E-solutions, che conclude in progresso dell'1,24%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice tecnologia, brillante rialzo per Seco, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,48%.
Nuovo spunto rialzista per Eurotech, che guadagna bene e porta a casa un +3,04%.
Balza in avanti Esprinet, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,73%.
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