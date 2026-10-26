Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+2,57%)
(Teleborsa) - Guizzo per il comparto tecnologico a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 158.746,9, con uno scatto di 4.090,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice EURO STOXX Technology, che arretra a quota 1.447, dopo una partenza a 1.456.
Tra i titoli del FTSE MIB, brilla Technoprobe, chiudendo la seduta con un aumento del 5,57%.
Risultato positivo per STMicroelectronics, che lievita del 2,70%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, rialzo marcato per TXT E-solutions, che archivia la sessione in utile del 2,44% sui valori precedenti.
Apprezzabile rialzo per WIIT, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.
Frazionale rialzo per Sesa, che mette a segno un modesto profit a +0,81%.
Tra le small-cap di Milano, effervescente Seco, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,94%.
Punta con decisione al rialzo la performance di Cy4Gate, con una variazione percentuale dell'1,55%.
Bene Olidata, con un rialzo dell'1,54%.
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