Forte interesse per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Brilla il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , tra i titoli dell'indice TecDAX , che chiude la seduta con un aumento dell'1,66%.





Operatività odierna:

Le azioni di Siemens Healthineers , su questi prezzi fissati a 38,07 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 36,45 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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