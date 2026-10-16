Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Healthineers
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Siemens Healthineers è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,08 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 41,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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