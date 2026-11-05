Francoforte: movimento negativo per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , che mostra un decremento dell'1,92%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45,06 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42,86. L'equilibrata forza rialzista di Siemens Healthineers è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```