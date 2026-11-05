Spazio, Urso: "Ministeriale Esa di Roma strategica per autonomia Europa”

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ha presieduto a Palazzo Chigi la 31ª riunione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint).



Al centro dei lavori la preparazione della ministeriale intermedia dell’Agenzia spaziale europea (ESA), che il prossimo 15 dicembre riunirà a Roma i ministri responsabili delle politiche spaziali e i vertici delle agenzie spaziali nazionali degli Stati membri. Un appuntamento di primo piano, che porrà l’Italia al centro delle scelte sul futuro dell’esplorazione spaziale europea, per rafforzare l’autonomia tecnologica del continente e aprire nuove opportunità per la ricerca e l’industria.



“La ministeriale di Roma sarà un passaggio fondamentale per un’Europa più autonoma e competitiva nello spazio. L’Italia è pronta a fare la sua parte, forte di una tradizione scientifica e industriale che ci pone tra i protagonisti del settore”, ha dichiarato Urso.



Nel corso della riunione sono state inoltre approfondite le prospettive dell’esplorazione umana e robotica, dall’orbita terrestre alla Luna e a Marte, per rafforzare il contributo delle imprese e della comunità scientifica italiana ai futuri programmi europei e internazionali, dando continuità agli investimenti e valorizzando la consolidata esperienza nella realizzazione di moduli abitativi spaziali.

Condividi

```