UniCredit conquista quattro Euromoney Transaction Banking Awards

(Teleborsa) - UniCredit si è aggiudicata quattro riconoscimenti agli Euromoney Transaction Banking Awards 2026: migliore transaction bank dell’Europa Centrale e Orientale, in Italia e in Germania, e migliore banca per il cash management in Romania. A ottobre UniCredit Bulbank è stata inoltre nominata migliore banca per il foreign exchange in Bulgaria agli Euromoney Foreign Exchange Awards. I premi riconoscono l’offerta nel trade finance e correspondent banking e nei pagamenti, oltre alla presenza capillare in Europa.



Sul trade finance la banca è stata premiata per la digitalizzazione: la piattaforma Trade Finance Gate è usata dal 90% dei clienti come punto di accesso ai servizi e da oltre il 92% per la gestione delle lettere di credito. Altre soluzioni sono GuaranteeNow per le garanzie e Trade Finance OCR per l’elaborazione automatizzata dei documenti, che supporta oltre il 90% delle operazioni sulle lettere di credito in Italia, Germania e Austria. Sui pagamenti e il cash management, PayFX offre accesso a pagamenti e cambio in oltre 100 valute, e la banca ha investito nell’architettura dei pagamenti in tutta l’Europa centro-orientale.



"Questi premi rispecchiano il percorso compiuto per integrare la nostra dimensione paneuropea con soluzioni digitali all’avanguardia e un solido know-how specialistico", ha dichiarato Francesca Nenci, head of trade finance e correspondent banking. "In uno scenario sempre più complesso, in cui la certezza del finanziamento è un fattore cruciale per le imprese, continuiamo ad aiutare i clienti a operare con fiducia".



Per Alberto Palombi, head of group payments solutions: "La nostra ambizione è diventare il partner di riferimento per i servizi di pagamento delle imprese in tutta Europa".

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