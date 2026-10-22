ING Italia, Pietro Campagna nominato Head of Wholesale Banking

(Teleborsa) - ING Italia, la branch italiana della banca olandese ING , ha nominato Pietro Campagna come Head of Wholesale Banking, con decorrenza dal 1° novembre 2026. Nel nuovo incarico, Campagna entrerà a far parte dell'Executive Committee di ING Italia e riporterà gerarchicamente al CEO Andrea Diamanti.



Campagna è entrato in ING nel settembre 2024 come Head of Transaction Services Italy e, da ottobre 2025, ricopre il ruolo di Head of Sectors Italy, responsabilità che manterrà parallelamente al nuovo incarico. Prima di entrare in ING, Campagna ha maturato una lunga esperienza internazionale in UniCredit , dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Italia, Austria, Germania e Kazakistan, sia in ambito business sia nelle risorse umane.





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