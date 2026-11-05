Milano 13:15
51.212 +0,35%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:15
10.906 +0,71%
Francoforte 13:14
26.614 +0,67%

Vola a Francoforte Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Francoforte Nordex
Ottima performance per il produttore di turbine eoliche, che scambia in rialzo del 5,63%.
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